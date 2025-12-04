Detienen y deportan a 17 migrantes guatemaltecos desde Texas

-

Encontraron a los guatemaltecos ocultos en un compartimento de madera, entre cajas de productos agrícolas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que ha dado seguimiento al caso de un grupo de guatemaltecos que fueron detenidos junto a más migrantes en días recientes en La Salle, Texas.

El incidente ocurrió el pasado 22 de noviembre, cuando Greibein Alexis Pinot Duarte, un hondureño de 50 años, llegó a bordo de un tráiler a un puesto de control de la Patrulla Fronteriza. Debido a que se puso nervioso y que un elemento canino alertó sobre posibles ilícitos, los agentes lo enviaron a una inspección secundaria.

Tras un registro minucioso, las autoridades encontraron a 51 personas en la parte trasera del vehículo, ocultos en un compartimento de madera entre varias cajas de productos agrícolas y a una temperatura de 12 °C.

Los guatemaltecos fueron capturados y deportados junto a migrantes de otros países al encontrarlos en un compartimiento de madera de un trailer. (Foto ilustrativa: Laredo Morning Time)

Según registros judiciales, muchos de los migrantes no llevaban prendas para abrigarse y se quejaban de calambres por ir en un espacio tan reducido. De hecho, el compartimento solo permitía la salida de una persona a la vez y cada caja pesaba entre 28 y 39 libras, lo que impedía escapar.

El Minex detalló que entre los rescatados había 18 guatemaltecos, de los cuales uno era un menor de edad no acompañado. Todos los adultos fueron trasladados a un centro de detención en Laredo, Texas, y los deportaron entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre.

En tanto, el adolescente se quedó en un albergue en San Antonio, donde funcionarios consulares le han dado acompañamiento hasta que se resuelva su situación.