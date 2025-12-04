El joven de 17 años que celebraba su cumpleaños y terminó muerto

El joven de 17 años celebraba su cumpleaños cuando ocurrió la tragedia.
Juan Francisco Bocel Lopic, de 17 años, celebraba su cumpleaños en San Antonio Palopó, cuando decidió nadar en la lago de Atitlán.
Sin embargo, pasaron los minutos y Bocel no salió del agua.
Los gritos de auxilio de los familiares alertaron a los pescadores y vecinos que se encontraban en el lugar, quienes intentaron rescatarlo pero no lograron encontrarlo.
Ante la emergencia, se requirió la ayuda de los hombres rana de la 33 compañía de Bomberos Voluntarios de Panajachel que inmediatamente se movilizaban en el lugar.
Después de varios minutos de búsqueda, el cuerpo del joven fue rescatado rescatado pero ya nada se pudo hacer pues falleció asfixiado.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acorralaron el área a la espera el personal del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.