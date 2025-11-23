Detienen a dos deportados a su arribo en vuelo proveniente de EE.UU.

La PNC dio a conocer que dos guatemaltecos deportados fueron capturados a su llegada a territorio guatemalteco.
Dos guatemaltecos que fueron deportados fueron detenidos tras su arribo en un vuelo procedente de Estados Unidos, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
La captura se llevó a cabo en las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración de la Fuerza Aérea Guatemalteca.
"Se trata de Leonel Jacinto Gómez, de 39 años, y Amílcar Tomás Juárez, de 34 años", reportó la PNC.
En el caso de Jacinto, fue requerido por un juzgado de Jalapa desde el 30 de septiembre de 2022 por homicidio y le aparecen dos antecedentes. El primero emitido en octubre de 2010 por robo y el otro proviene de un año después por portación ilegal de arma de fuego.
Por aparte, Tomás Juárez, fue capturado por la orden de un juzgado de San Marcos, por homicidio.