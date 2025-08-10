Detienen a dos hombres por hacer múltiples disparos al aire

Los hombres seguían disparando a pesar de la presencia de los agentes policiales.
En el municipio de Santa Ana, Petén, fueron capturados Marcelino García, de 56 años, y Hugo López, de 34, después de ser sorprendidos realizando disparos al aire sin causa justificada en el barrio El Centro.
Según el informe, vecinos alertaron a la Policía Nacional Civil (PNC) tras escuchar las detonaciones y, al llegar los agentes, ambos continuaban efectuando disparos.
Las autoridades incautaron en el lugar dos armas de fuego, un cargador, dos cartuchos útiles y 34 casquillos de bala.
De acuerdo con información del Ministerio Público (MP), la Fiscalía de Distrito de Petén, junto a la Fiscalía Regional IX y la PNC, desarrolló el operativo en el que Marcelino García fue detenido en flagrancia.
Además, durante su aprehensión, reconoció que no contaba con licencia para portar el arma que utilizaba.
En el caso del segundo capturado; a Hugo López se le decomisó la segunda arma con un cargador vacío, también sin la documentación que acreditara su portación legal.
Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales y permanecen en prisión preventiva mientras avanza el proceso en su contra por portación ilegal de arma de fuego de uso civil y/o deportiva, así como por disparos sin causa justificada.