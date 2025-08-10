Joven de Totonicapán muere ahogado en Champerico, Retalhuleu

-

Los Bomberos confirmaron que al momento del rescate el joven ya no contaba con signos vitales.

Un joven originario de San Andrés Xecul, Totonicapán, murió ahogado en la dársena pesquera de Champerico, Retalhuleu.

El hecho ocurrió este domingo 10 de agosto cuando el joven disfrutaba del lugar.

Según medios locales la víctima fue identificada como Juan Vicente.

Bomberos Voluntarios confirmaron que Juan ya no contaba con signos vitales. (Foto: Redes sociales)

Testigos alertaron a los Bomberos Voluntarios de la 13ª Compañía quienes atendieron la emergencia y lograron rescatar el cuerpo de la víctima.

Los socorristas confirmaron que al momento del rescate, la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que el cuerpo fue trasladado a la orilla para el procedimiento legal.

El cuerpo de Juan fue trasladado para el procedimiento legal del levantamiento. (Foto: Reu Noticias)

Residentes de su comunidad en San Andrés Xecul lamentaron el fallecimiento del joven y compartieron fotografías en las que aparece practicando senderismo y estudiante de cocina.

La comunidad de San Andrés Xecul lamenta el fallecimiento de Juan (joven que usa lentes) (Foto: Redes sociales)

Hasta el momento se desconocen las circunstancias del hecho.

Las autoridades permanecieron en el sitio para realizar las diligencias correspondientes.