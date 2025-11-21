El hombre que estafó a una empresa con un pago falso por más de Q200 mil

-

Un hombre con orden de captura fue detenido en Chinautla por su implicación en un caso de fraude que culminó en el robo de un montacargas industrial valorado en más de Q200 mil.

TE PUEDE INTERESAR: Los lugares en donde podrían estar escondidos los Pandilleros fugados

Un hombre que tenía vigente una orden de captura fue detenido luego de que las autoridades localizaran en su poder un montacargas reportado por una empresa.

El capturado obtuvo la maquina por medio de un fraude. El equipo, valorado en más de Q200 mil, había sido entregado a un supuesto cliente que presentó una boleta de depósito falsa para concretar la compra.

El hombre brindó una boleta de depósito falsa por un monto de Q229,800.00 por una supuesta compra de un montacargas de tres toneladas. (Foto: MP)

El fraude

Los hechos ocurrieron el 13 de noviembre de 2025, cuando una persona se comunicó con la empresa afectada para solicitar un montacargas de tres toneladas y proporcionó información para su facturación.

Tras enviar un comprobante de pago, que resultó ser fraudulento, la compañía entregó la máquina. Sin embargo, más tarde confirmó que el depósito nunca se hizo efectivo, tratándose de un caso especial de estafa que derivó en la sustracción del vehículo de uso industrial, según lo indicó el Ministerio Público.

(Foto: MP)

El montacargas fue localizado en el cantón Río Tzaljá, en Chinautla, departamento de Guatemala, en la carretera hacia San Antonio Las Flores. En el sitio fue detenido el individuo que contaba con una orden de captura pendiente.

(Foto: MP)

La recuperación del equipo y su devolución a la empresa afectada se coordinó por medio de diligencias de allanamiento y búsqueda por parte de la Fiscalía de Casos Especiales, en coordinación con el Departamento de Investigaciones de Delitos Financieros y Económicos de la Policía Nacional Civil.