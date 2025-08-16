Detienen a Isadora Lagos, Miss Guerrero 2024, por portación de arma de fuego

La joven de 24 años llevaba un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Isadora Lagos, Miss Guerrero 2024, fue detenida en la caseta de La Venta, en el acceso al puerto de Acapulco, por el presunto delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
El hecho ocurrió durante una revisión de rutina realizada por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El vehículo donde se conducía la modelo junto a su guardaespaldas, una camioneta blanca Dodge Durango, fue interceptado en un filtro de control instalado después de la caseta de peaje.
Según afirmaron las autoridades, los agentes localizaron en la cajuela un arma de fuego cuya posesión no pudo ser acreditada ni por la reina de belleza ni por su escolta.
Ambos fueron trasladados a las instalaciones del Ministerio Público de la FGR en Acapulco, donde permanecen bajo investigación.