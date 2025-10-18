Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

La mujer que fingió ser familiar de su víctima para estafarla

  • Por Maria Fernanda Gallo
18 de octubre de 2025, 13:17
Las víctimas depositaban dinero creyendo que sus familiares necesitaban apoyo. (Foto: Shutterstock)

Las víctimas depositaban dinero creyendo que sus familiares necesitaban apoyo. (Foto: Shutterstock)

Llamó a su víctima y le aseguró que traía dos carros de Estados Unidos.

OTRAS NOTICIAS: Perfil criminal de los mareros recapturados en Huehuetenango

Kimberly "N", de 21 años, realizaba llamadas a víctima indicando que eran parientes y que traía dos vehículos rodados de Estados Unidos, pero necesitaba dinero para pagar los impuestos que permitieran ingresarlos a Guatemala.

Los hechos se denunciaron tras realizar dos depósitos en enero de este año, el primero por Q2, 992 y un segundo por 3 mil quetzales.

La detención se realizó en la zona 2 de Chiquimula, posterior a que la víctima, al solicitarle un tercer depósito, se percató que estaba siendo estafado y procedió a denunciarla en el juzgado de San Marcos.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar