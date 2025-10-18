La mujer que fingió ser familiar de su víctima para estafarla

Llamó a su víctima y le aseguró que traía dos carros de Estados Unidos.
Kimberly "N", de 21 años, realizaba llamadas a víctima indicando que eran parientes y que traía dos vehículos rodados de Estados Unidos, pero necesitaba dinero para pagar los impuestos que permitieran ingresarlos a Guatemala.
Los hechos se denunciaron tras realizar dos depósitos en enero de este año, el primero por Q2, 992 y un segundo por 3 mil quetzales.
La detención se realizó en la zona 2 de Chiquimula, posterior a que la víctima, al solicitarle un tercer depósito, se percató que estaba siendo estafado y procedió a denunciarla en el juzgado de San Marcos.