La mujer que fingió ser familiar de su víctima para estafarla

Llamó a su víctima y le aseguró que traía dos carros de Estados Unidos.

Kimberly "N", de 21 años, realizaba llamadas a víctima indicando que eran parientes y que traía dos vehículos rodados de Estados Unidos, pero necesitaba dinero para pagar los impuestos que permitieran ingresarlos a Guatemala.

Los hechos se denunciaron tras realizar dos depósitos en enero de este año, el primero por Q2, 992 y un segundo por 3 mil quetzales.

Capturada por estafa propia



Solicitaba dinero para ingresar vehículos a Guatemala



En la zona 2 de Chiquimula, policías de la #DEIC capturaron a Kimberly “N”, de 21 años, acusada de estafa propia, orden de Juez emitida en San Marcos, el 27 de mayo del presente año pic.twitter.com/wS8Fj4WIHq — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 17, 2025

La detención se realizó en la zona 2 de Chiquimula, posterior a que la víctima, al solicitarle un tercer depósito, se percató que estaba siendo estafado y procedió a denunciarla en el juzgado de San Marcos.