Detienen a pasajero con droga en autobús de Retalhuleu

  • Por Sucely Contreras
15 de agosto de 2025, 15:00
Detienen a hombre con dos bolsas de marihuana durante inspección en kilómetro 185.&nbsp;(Foto: MP/Soy502)

Detienen a hombre con dos bolsas de marihuana durante inspección en kilómetro 185. (Foto: MP/Soy502)

Un pasajero viajaba en el autobús con droga en su equipaje y fue descubierto durante un puesto de control


Un hombre fue capturado luego de que autoridades encontraran droga en su equipaje durante una inspección en un autobús que transitaba por el kilómetro 185 de la ruta al Pacífico, en Retalhuleu.

Al revisar el equipaje, los agentes identificaron un maletín negro que llamó su atenció, el cual pertenecía a Roel C., quien viajaba como pasajero.

pasajero, droga, autobus, equipaje
Pasajero es detenido en Retalhuleu con marihuana en maletín negro. (Foto: MP/Soy502)

En su interior se localizaron dos bolsas de nylon transparente con posible marihuana. La droga fue sometida a una prueba de campo, la cual dio resultado positivo.
Roel C. fue capturado en el lugar y trasladado ante las autoridades correspondientes para enfrentar el proceso legal.

pasajero, droga, autobus, equipaje
Fiscal comprueba grado de pureza de la marihuana hallado en maletín de pasajero que terminó capturado. (Foto: MP/Soy502)

