Detienen a pasajero con droga en autobús de Retalhuleu

Un pasajero viajaba en el autobús con droga en su equipaje y fue descubierto durante un puesto de control
Un hombre fue capturado luego de que autoridades encontraran droga en su equipaje durante una inspección en un autobús que transitaba por el kilómetro 185 de la ruta al Pacífico, en Retalhuleu.
Al revisar el equipaje, los agentes identificaron un maletín negro que llamó su atenció, el cual pertenecía a Roel C., quien viajaba como pasajero.
En su interior se localizaron dos bolsas de nylon transparente con posible marihuana. La droga fue sometida a una prueba de campo, la cual dio resultado positivo.
Roel C. fue capturado en el lugar y trasladado ante las autoridades correspondientes para enfrentar el proceso legal.