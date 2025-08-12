Capturan a presunto responsable de ataque armado en zona 14

-

El vehículo en que se conducía y el arma fueron hallados dentro de un edificio del área.

EN CONTEXTO: Vías alternas tras incidente armado en zona 14

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de un hombre, quién es acusado de ser el presunto responsable de un ataque armado, ocurrido en medio del tránsito de zona 14.

De acuerdo con las autoridades, el hecho de violencia se habría registrado tras una discusión, aparentemente por temas de tránsito.

Según la PNC, el detenido fue identificado como Carlos "N" de 49 años, quien presuntamente disparó en contra del conductor de una motocicleta.

"La captura se dio luego que los agentes fueran alertados sobre el incidente y se le diera el seguimiento al monitoreo de cámaras de videovigilancia lo que permitió ubicar el vehículo en el que viajaba dicha persona", indicó la PNC.

Además, explicaron que tanto el vehículo como el arma de fuego fueron localizados en el sótano de un edificio, por lo que fiscales procesaron el área para las investigaciones correspondientes.

Capturan a presunto implicado en hecho armado por falta de tolerancia en el tránsito



mas detalles aquí https://t.co/RUjAH8ZxEW pic.twitter.com/HJgH54UvR2 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 12, 2025

TE PUEDE INTERESAR: Así fue el ataque armado tras una discusión en zona 14 (video)

El ataque

Este 12 de agosto se produjo un ataque armado en un sector de la zona 14 de la ciudad de Guatemala, en donde un hombre que se conducía en un vehículo de dos ruedas falleció.

El hecho de violencia quedó grabado en video y revela que se produjo una discusión entre el conductor de un vehículo y un motorista en la 6.ª avenida y 1.ª calle del lugar antes mencionado.

Las imágenes dan cuenta que tras un intercambio de palabras, el conductor del automóvil blanco agrede a un motorista y se retira del lugar.

Unos instantes después, al llegar a la 2.ª calle y 6.ª avenida, el mismo conductor pelea con otro motorista que portaba una chaqueta azul.

Finalmente, el automovilista dispara desde el interior de su vehículo e impacta a un tercer motorista que pasaba por el área. Esto fue lo que ocurrió: