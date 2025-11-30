El agente de la PNC que habría asesinado a su pareja

El pasado 17 de noviembre Ana Carolina López fue encontrada sin vida en el municipio de Santa Cruz Muluá, Retalhuleu. Su cuerpo presentaba signos de violencia.
De acuerdo al Ministerio Público (MP) la pareja sentimental de Ana sería el responsable de cometer este delito tras haber comenzado las diligencias de investigación.
Dando como resultado la captura de Juan “R”, quien era agente de la Policía Nacional Civil.
El asesinado de Ana marcó un escenario de violencia porque fue hallada entre bolsas plásticas y abandonada en la finca El Maricón Santi, ubicada en el municipio de Santa Cruz Muluá, Retalhuleu.
El agente quedó a disposición de la ley por el delito de femicidio.