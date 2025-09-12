Detienen a sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

-

Autoridades confirmaron que hallaron balas con mensajes antifacistas.

Tyler Robinson, de 22 años residente de Utah, fue detenido como principal sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

La captura se confirmó en una rueda de prensa encabezada por el gobernador Spencer Cox y el director del FBI, Kash Patel.

Las autoridades señalaron que Robinson se entregó 33 horas después del ataque, luego de que un familiar lo convenciera de entregarse tras una intensa búsqueda para capturarlo. Al respecto, "Alguien muy cercano a él lo entregó", dijo Trump.

El presunto asesino del activista conservador estadounidense Charlie Kirk es un joven de 22 años. (Foto: AFP)

Por ahora, Robinson, permanece bajo interrogatorio mientras avanza la investigación.

Mensajes antifacistas

Durante el proceso, los investigadores hallaron municiones con inscripciones como "¡Hey, fascista, atrápala!", "bella ciao" y "si estás leyendo esto eres gay". Estas evidencias sugieren que el ataque pudo tener una motivación ideológica.

Homenaje durante una vigilia con velas en honor al joven activista e influencer Charlie Kirk en un monumento improvisado en el Parque del Centro de la Ciudad de Orem, Utah. (Foto: AFP)

Además, se confirmó que Robinson había publicado en redes sociales comentarios contra Kirk y anunció que recogería un arma de un "lugar seguro" previo al ataque.

El gobernador Cox indicó que aún no se ha determinado si el sospechoso presenta problemas de salud mental.

Asesinato de Charlie Kirk

Kirk, de 31 años y cercano al presidente Donald Trump, murió tras recibir un disparo mientras participaba en un debate con estudiantes en la Utah Valley University, en Orem.

(Foto: AP)

Robinson disparó una sólo vez en el cuello de Kirk en el momento en que el activista respondía una pregunta relacionada con los asesinatos masivos en Estados Unidos.

