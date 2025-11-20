15 menores intoxicados por consumir alimentos en mal estado en Alta Verapaz

-

Una presunta intoxicación por alimentos en mal estado afectó a 15 monaguillos, de entre 9 y 14 años, durante una actividad en la iglesia católica de Chamisun, Alta Verapaz.

TE PUEDE INTERESAR: Operativo Shark: Allanamientos en clubes por la desaparición de Andrea Fernanda

Durante una actividad realizada en la iglesia católica de la aldea Chamisun, Alta Verapaz, 15 monaguillos, de entre 9 y 14 años, resultaron intoxicados la noche del miércoles 19 de noviembre, presuntamente por el consumo de alimentos en mal estado.

Padres de los monaguillos se alarmaron al ver que presentaban síntomas de intoxicación. (Foto: ASONBOMD)

Según informaron los Bomberos Municipales Departamentales, los menores presentaron síntomas como náuseas, mareos y malestar en la garganta, por lo que fueron auxiliados de inmediato y trasladados al Hospital Regional de Cobán.

Los niños consumieron caldo de pollo con arroz, previó a la intoxicación. (Foto: ASONBOMD)

Tras recibir atención médica, todos fueron dados de alta horas más tarde y se reportaron en condición estable.

De acuerdo con lo relatado por los padres de familia a los socorristas, la intoxicación habría ocurrido durante la cena, cuando los niños consumieron caldo de pollo con arroz. Se presume que alguno de los ingredientes podría haber estado deteriorado.

Wilson Coy, párroco de la iglesia donde ocurrió el incidente, agradeció el apoyo de los padres de familia. (Imagen: captura de pantalla)

El sacerdote Wilson Coy agradeció el apoyo brindado durante la emergencia. "Gracias a Dios se encuentran mejor todos los niños monaguillos. Agradecemos la ayuda de todos para apresurar la atención médica", expresó Coy.