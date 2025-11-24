Dictamen dejaría deuda del Presupuesto 2026 en Q 31.2 mil millones

-

Diputados estarían por aprobar el dictamen del presupuesto del próximo año.

La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República propondría en su dictamen que Q 31,200,737,000.00 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026, se financien con deuda pública tanto interna como externa.

Según el documento al que Soy502 tuvo acceso, la deuda pública que el país adquiriría para financiar el presupuesto del próximo año sería Q 2,314,066,411.00 menor a lo que originalmente pidió el Ejecutivo, pues en la propuesta original eran Q 33,514,803,411.00 de deuda.

En el proyecto de dictamen se plantea que Q 25,598,900,000.00 sean adquiridos mediante deuda pública interna mediante la colocación de bonos del tesoro y los restantes Q 5,601,837,000.00, se obtengan mediante deuda pública externa a través de préstamos hechos a gobiernos extranjeros, organismos e instituciones regionales e internacionales.

La Comisión de Finanzas Públicas estaría por firmar el dictamen de presupuesto del próximo año. (Foto: Congreso / Soy502)

El proyecto de presupuesto que ingresó al Congreso bajo la iniciativa 6625 señala que el Ejecutivo planteaba obtener una deuda pública interna de Q 27,598,881,411.00, mientras que se pedía una deuda pública interna de Q 5,915,922,000.00.

Baja el techo

El dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas también propone que el techo del presupuesto del próximo año sea de Q 163,469,328,657.00, lo que significaría una reducción de Q 314,085,000.00.

El Ejecutivo propuso que el techo del presupuesto del próximo año fuera de Q 163,783,413,657.00. Aun con la reducción que propone la Comisión, el presupuesto sería el más alto de toda la historia.

El dictamen del Presupuesto 2026 propone que el Ministerio de Educación reciba Q 26,941,500,000.00; Salud, Q 16,537,678,000.00; Gobernación, Q 9,560,355,600.00, y, Comunicaciones, Q 7,061,667,692.

La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República está citada para reunirse este lunes a las 15 horas para discutir y eventualmente firmar el dictamen del Presupuesto 2026.

Según trascendió, la tarde del domingo los miembros de la comisión fueron convocados a una sesión de la sala de trabajo para analizar el documento final y proceder a su aprobación interna.

El Congreso podría conocer y comenzar la aprobación del presupuesto esta semana. (Foto: Congreso / Soy502)

Si el dictamen se firma este lunes y hay acuerdos entre los parlamentarios, es probable que el presupuesto sea discutido y aprobado durante esta semana, debido a que el plazo constitucional para aprobar el plan de gastos nacional se vence el 30 de noviembre próximo.

Si la aprobación del presupuesto no se concreta, la Constitución señala que debe regir el presupuesto vigente que asciende a Q 148,526,047,690.00.