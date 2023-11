Salud de Bruce Willis empeora, ya no reconoce a Demi Moore

-

El cuadro de demencia de Bruce Willis avanza rápidamente y ahora no reconoce a su exesposa.

La exesposa de Bruce Willis, la reconocida actriz Demi Moore, dijo que el estado de salud del actor ha empeorado.

En noviembre de 2022, el protagonista de "Duro de Matar" anunció su retiro del cine luego de que le diagnosticaran demencia frontotemporal. Un año después de esta noticia, su salud ha empeorado, causándole la pérdida severa de memoria.

Moore regresó a ver al actor luego de un viaje por Italia y, aparentemente, Willis no la habría reconocido.

Demi Moore y Bruce Willis se conocieron en 1987 en la presentación de la película "Skateout". (Foto: redes sociales)

Una fuente relató: "Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía. Está devastada. Ella no tenía ni idea de que él había caído tanto".

El actor ya no puede mantener una conversación. Dicha fuente también aseguró que Willis perdió la alegría de vivir: "Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estas agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue."