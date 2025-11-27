SAICA, el robot que circula en el Aeropuerto Internacional La Aurora

- SAICA sorprende a viajeros del aeropuerto con su presencia. OTRAS NOTICIAS: Plan de trabajo para cárcel de máxima seguridad deberá estar listo en marzo de 2026 El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) presentó oficialmente a SAICA, el robot que ahora circula en el Aeropuerto Internacional La Aurora para reforzar la importancia de la sanidad agropecuaria en el país. Su función es acercarse a los pasajeros y brindar información en español e inglés sobre la protección de nuestro patrimonio agropecuario. Con SAICA se pretende captar la atención de los pasajeros y recordar a los viajeros sobre la importancia del patrimonio agropecuario de Guatemala (Foto: Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) SAICA tiene como propósito recorrer la terminal aérea recordando a los viajeros por qué es esencial declarar o entregar productos que puedan representar un riesgo para la sanidad nacional. Con esta herramienta innovadora, el MAGA apuesta por una comunicación más cercana y efectiva.