Finalizan las mejoras en el Aeropuerto Internacional La Aurora

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) anunció la finalización de la modernización del sistema de climatización en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA).
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que en la madrugada de este miércoles 19 de noviembre quedó concluida la instalación de una nueva torre de enfriamiento en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA).
Con este equipo se completa el conjunto de cuatro unidades que integran el renovado sistema de climatización, cuyo reemplazo se ha realizado de manera progresiva conforme al plan técnico establecido indicó la DGAC.
La incorporación de esta última torre marca el cierre de la fase de modernización iniciada semanas atrás, cuando fueron colocadas las tres primeras estructuras.
Según la DGAC el proceso se realizó de forma escalonada para permitir el retiro paulatino de la infraestructura anterior y evitar interrupciones en la climatización de las áreas operativas y de atención al público.
Con el nuevo sistema instalado, el aeropuerto espera que la eficiencia en su servicio de aire acondicionado, mejore las condiciones de comodidad para pasajeros, acompañantes y personal que labora en las instalaciones.