DGT se pronuncia tras imprudencia de bus en carretera a El Salvador

-

Las autoridades indicaron que trabajarán de manera coordinada para implementar operativos de control y verificación en carretera a El Salvador.

La Dirección General de Transportes (DGT) le hace un llamado a los propietarios de las distintas líneas de transporte extraurbano para que supervisen y evalúen de manera constante el comportamiento de sus pilotos y ayudantes.

Esto con el fin de garantizar que el servicio se preste con responsabilidad, respeto y apego a la normativa vigente, según indica un comunicado de la DGT del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

El mismo fue publicado este miércoles 15 de abril, luego de que surgiera un video en donde se observa un autobús de Transportes Ximena, con placas de circulación C-029BLZ, el cual es conducido de forma imprudente en el kilómetro 14.5 de carretera a El Salvador.

Además de poner en riesgo a los demás conductores e incluso a los peatones que caminaban sobre la acera, se observa en el video el momento en que el ayudante insulta a la conductora de un vehículo.

Horas después este bus fue detenido por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Santa Catarina Pinula para colocarle las multas respectivas al piloto y retirarle el transporte.

Operativos de control en CAES

La DGT indicó que tendrá comunicación directa con el propietario de la línea de transporte antes mencionada, con el objetivo de que tome las acciones correspondientes ante lo sucedido.

Además, se remite un oficio al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) con los datos de la unidad en cuestión para que adopte las medidas correspondientes, según indicaron las autoridades.

Asimismo, la DGT informó que trabajará de manera coordinada con Provial y el Departamento de Tránsito de la PNC para implementar operativos de control y verificación en carretera a El Salvador, para prevenir incidentes y fortalecer la seguridad vial.