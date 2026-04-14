¡Imprudencia! Bus pone en riesgo a conductores en carretera a El Salvador (video)

-

En el video se observa a un bus extraurbano que se pasa de un carril al otro de forma imprudente.

Un vecino de Santa Catarina Pinula grabó el momento en que un bus extraurbano es conducido de forma imprudente en el kilómetro 14.5 de carretera a El Salvador.

En las imágenes se observa el momento en que el piloto del mismo acelera para rebasar a un automovilista por la izquierda, y al pasar a un costado el ayudante del bus insulta a este conductor.

Posteriormente, se incorpora al carril derecho sin previo aviso, luego hace la misma maniobra peligrosa, pasándose de nuevo al carril central y finalmente regresar al derecho.

Debido a las acciones imprudentes del piloto del bus, pudo ocasionar un accidente, ya que por la alta carga vehicular circulaban varios vehículos y motocicletas, conductores a los que puso en riesgo.

Mira aquí el video:

Captan a bus extraurbano que es conducido con imprudencia en carretera a El Salvador.



: Cortesía pic.twitter.com/cmKm2PZPHf — Geber Osorio (@OsorioGeber) April 14, 2026

Algunos buses ya han sido consignados por las autoridades de tránsito de Santa Catarina Pinula por este tipo de conductas en carretera, por lo que hacen el llamado a los vecinos para que denuncien este tipo de acciones.