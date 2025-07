Di María anota en su regreso a Rosario, pero sale lesionado

-

Con la expectativa de todo un país, Ángel Di María volvió al fútbol argentino este sábado tras 18 años de ausencia, en el empate 1-1 entre Rosario Central y Godoy Cruz, correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura 2025.

El exjugador de clubes como Benfica, Real Madrid, PSG, Juventus y Manchester United, fue titular y disputó 88 minutos. Marcó de penal el gol de Rosario Central a los 78 minutos, pero el equipo mendocino igualó en tiempo de descuento, gracias a un tanto del uruguayo Vicente Poggi en el minuto 90+5.

Poco después de convertir, Di María debió abandonar el campo luego de recibir un pisotón involuntario del propio Poggi en la pierna derecha. El rosarino dejó la cancha en carrito médico, visiblemente adolorido y con lágrimas en el rostro.

No obstante, al finalizar el encuentro, fue el propio Di María quien llevó calma a los hinchas: "Fue solo un golpe en el hueso, nada grave. Me voy tranquilo. Jugamos bien, aunque no pudimos llevarnos los tres puntos. El fútbol argentino es exigente, pero queríamos regalarle una alegría a nuestra gente".

Homenaje con emoción

El "Fideo", campeón del mundo, campeón olímpico y dos veces ganador de la Copa América con la selección argentina, fue recibido con una emotiva ceremonia en el Estadio Gigante de Arroyito.

La previa incluyó fuegos artificiales, entrega de plaquetas, un video homenaje, y su ingreso al campo acompañado por sus hijas, Mía y Pía, en medio de una ovación repleta de emoción.