Irán: imágenes revelan masacre tras dos semanas de protestas (video)

  • Por Susana Manai
11 de enero de 2026, 19:00
Organizaciones de Derechos Humanos denuncian más de 500 fallecidos. (Foto: vía Infobae/Reuters)

Las primeras fotografías y videos desde Teherán muestran cuerpos de manifestantes tras dos semanas de protestas. 

Las primeras imágenes que salieron a la luz tras semanas de bloqueo informativo revelan la magnitud de la represión del régimen iraní durante las recientes protestas.

Fotografías y videos difundidos desde Teherán muestran cuerpos de manifestantes en bolsas mortuorias, escenas que han generado impacto internacional y refuerzan las denuncias de una masacre. 

(Foto: vía Infobae/Reuters)
Imágenes verificadas por Reuters ubican estos hechos en el Centro Médico Forense Kahrizak, donde se observa a personas reunidas junto a decenas de cadáveres.

El material, compartido también en redes sociales, coincide con otros registros que evidencian la violencia ejercida durante dos semanas de movilizaciones en todo el país.

(Foto: vía Infobae/Reuters)
Organizaciones de derechos humanos, como HRANA, reportan más de 500 personas fallecidas y al menos 10,600 detenidas desde el inicio de las protestas, el 28 de diciembre.

Entre las víctimas figuran manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad, aunque las autoridades iraníes no han publicado cifras oficiales.

(Foto: vía Infobae/Reuters)
La información desde Irán continúa limitada debido a cortes de internet y restricciones a las comunicaciones, lo que dificulta la verificación de testimonios.

Las protestas, que comenzaron por reclamos económicos, derivaron en un rechazo abierto al régimen teocrático y a su liderazgo, mientras la difusión de estas primeras imágenes expone el costo humano de la represión.

Con información de Infobe

