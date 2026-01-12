Irán: imágenes revelan masacre tras dos semanas de protestas (video)

-

Las primeras fotografías y videos desde Teherán muestran cuerpos de manifestantes tras dos semanas de protestas.

Las primeras imágenes que salieron a la luz tras semanas de bloqueo informativo revelan la magnitud de la represión del régimen iraní durante las recientes protestas.

Fotografías y videos difundidos desde Teherán muestran cuerpos de manifestantes en bolsas mortuorias, escenas que han generado impacto internacional y refuerzan las denuncias de una masacre.

(Foto: vía Infobae/Reuters)

Imágenes verificadas por Reuters ubican estos hechos en el Centro Médico Forense Kahrizak, donde se observa a personas reunidas junto a decenas de cadáveres.

El material, compartido también en redes sociales, coincide con otros registros que evidencian la violencia ejercida durante dos semanas de movilizaciones en todo el país.

(Foto: vía Infobae/Reuters)

Organizaciones de derechos humanos, como HRANA, reportan más de 500 personas fallecidas y al menos 10,600 detenidas desde el inicio de las protestas, el 28 de diciembre.

Entre las víctimas figuran manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad, aunque las autoridades iraníes no han publicado cifras oficiales.

(Foto: vía Infobae/Reuters)

La información desde Irán continúa limitada debido a cortes de internet y restricciones a las comunicaciones, lo que dificulta la verificación de testimonios.

Las protestas, que comenzaron por reclamos económicos, derivaron en un rechazo abierto al régimen teocrático y a su liderazgo, mientras la difusión de estas primeras imágenes expone el costo humano de la represión.

TEHERÁN EN LLAMAS: LA MASACRE DEL RÉGIMEN ISLÁMICO



En estos momentos, Irán vive una de las peores represiones de su historia reciente. Las protestas contra el régimen de los ayatolás, iniciadas por la crisis económica, se han convertido en un grito masivo por libertad… y… pic.twitter.com/cG9bxjqaUE — Tiempo Digital (@TiempoDigitalMx) January 11, 2026

Con información de Infobe