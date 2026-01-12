El régimen venezolano frena liberaciones y mantiene a más de 800 presos políticos

-

ONG y familiares confirman que solo 17 personas han sido liberadas, mientras 803 continúan detenidas por motivos políticos.

Este domingo 11 de enero no hubo nuevas liberaciones de presos políticos en Venezuela, a pesar de las vigilias de familiares y los reclamos de organizaciones de derechos humanos.

El proceso de excarcelaciones anunciado por el régimen chavista el 8 de enero quedó estancado, según confirmaron ONG y allegados de los detenidos.

El Foro Penal informó que, desde el anuncio oficial, únicamente se ha podido verificar la liberación de 17 personas, mientras al menos 803 siguen privadas de libertad por razones políticas.

(Imagen: vía Infobae)

Además, señaló que este domingo no se produjo ninguna excarcelación adicional, pese a las expectativas generadas por el régimen.

Entre los liberados figuran dirigentes políticos, activistas y ciudadanos con doble nacionalidad, incluidos varios españoles, aunque el número resulta reducido frente al universo total de detenidos.

La mayoría de los presos políticos son opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y militares acusados de conspiración, muchos de ellos sometidos a procesos judiciales cuestionados.

Este domingo no se registraron nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, pese a los anuncios oficiales hechos el 8 de enero. (Foto: vía Infobae)

Durante la jornada, el régimen permitió la reanudación de visitas a presos políticos en la cárcel El Rodeo, suspendidas desde hace más de un año.

Decenas de familiares acudieron al centro penitenciario con la esperanza de recibir información, pero denunciaron que no existen listas oficiales ni criterios claros sobre las supuestas liberaciones, lo que prolonga la incertidumbre de cientos de familias.

Con información de Infobae