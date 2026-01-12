Ataques armados dejan cuatro heridos la noche de este domingo

Dos incidentes armados registrados la noche del domingo dejaron al menos cuatro personas heridas.
La noche del domingo 11 de enero, Bomberos Voluntarios reportaron a varias personas heridas por arma de fuego tras registrarse dos ataques armados en distintos puntos del área metropolitana.
Tras la alerta socorristas brindaron atención prehospitalaria y realizaron traslados a centros asistenciales.
El primer incidente ocurrió en el kilómetro 29 de la ruta a El Salvador, donde tres hombres resultaron heridos por proyectil de arma de fuego.
Los afectados fueron estabilizados en el lugar y trasladados al Hospital General San Juan de Dios. Dos de ellos fueron identificados como Cristian Ramón Carin y Adolfo Román.
El segundo ataque se registró en la avenida Centroamérica, entre la 24 y 25 calle de la zona 1 capitalina.
En ese punto, Bomberos Voluntarios atendieron a un hombre con múltiples heridas de bala, quien fue estabilizado y llevado al mismo centro hospitalario.
La víctima no fue identificada.