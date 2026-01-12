Versión Impresa
Ataques armados dejan cuatro heridos la noche de este domingo

  • Por Susana Manai
11 de enero de 2026, 19:42
Todas las víctimas fueron atendidas por Bomberos Voluntarios y trasladadas al Hospital General San Juan de Dios. (Foto Ilustrativa: Archivo/Soy502)

Todas las víctimas fueron atendidas por Bomberos Voluntarios y trasladadas al Hospital General San Juan de Dios. (Foto Ilustrativa: Archivo/Soy502)

Dos incidentes armados registrados la noche del domingo dejaron al menos cuatro personas heridas.

La noche del domingo 11 de enero, Bomberos Voluntarios reportaron a varias personas heridas por arma de fuego tras registrarse dos ataques armados en distintos puntos del área metropolitana. 

Tras la alerta socorristas brindaron atención prehospitalaria y realizaron traslados a centros asistenciales.

El primer incidente ocurrió en el kilómetro 29 de la ruta a El Salvador, donde tres hombres resultaron heridos por proyectil de arma de fuego.

Los afectados fueron estabilizados en el lugar y trasladados al Hospital General San Juan de Dios. Dos de ellos fueron identificados como Cristian Ramón Carin y Adolfo Román.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

El segundo ataque se registró en la avenida Centroamérica, entre la 24 y 25 calle de la zona 1 capitalina.

En ese punto, Bomberos Voluntarios atendieron a un hombre con múltiples heridas de bala, quien fue estabilizado y llevado al mismo centro hospitalario.

La víctima no fue identificada.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

  • Últimas noticias de Guatemala

