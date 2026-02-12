Día del Cariño: Guatemala es un proveedor competitivo de flores para el mundo

-

Las exportaciones de flores en Guatemala en 2025 superaron los $33 millones, lo que representa un crecimiento del 15% en comparación con el 2024.

Guatemala se posiciona como un proveedor competitivo de flores en la temporada más romántica del año, en mercados como Estados Unidos, Costa Rica y El Salvador, según indicó la Agencia Guatemalteca de Exportadores (Agexport) en un comunicado este 12 de febrero.

Esto basado en los datos obtenidos por los exportadores, en donde enfatizaron que a noviembre de 2025, las exportaciones del sector de flores alcanzaron los $33 millones 202 mil 720, lo que representa un crecimiento del 15% en comparación con el 2024.

Para los productores guatemaltecos, el Día del Cariño no empieza en febrero, sino que desde noviembre y diciembre, cuando se seleccionan variedades, se planifica la producción y se refuerza la contratación de mano de obra, señaló Agexport.

Las rosas representan cerca del 90% de los envíos hacia Estados Unidos, país que es el principal destino de exportaciones. (Foto ilustrativa: istock)

Para el mes de enero, todas las actividades se intensifican, siendo la cosecha, clasificación, empaque y logística que se coordinan con precisión para que cada tallo llegue en óptimas condiciones justo antes del 14 de febrero.

Durante esta temporada del año, se involucran a miles de personas, especialmente mujeres del área rural, dinamizando economías locales y generando empleo en distintas regiones del país.

Las orquídeas dan señales de iniciar un camino de exportación, según indicó Brigitte Obrock. (Foto ilustrativa: istock)

No se olvida la tradición

Las flores siguen siendo las muestras de amor que nunca fallan, a pesar de que el mercado ha ido evolucionando, ya que los consumidores buscan experiencias que sean más profundas, por lo que tratan de explorar nuevos regalos, como los tecnológicos, cenas temáticas, viajes y otro tipo de obsequios exclusivos.

"En el caso de las flores, el consumo ha evolucionado hacia un expresión más emocional y significativa, celebrando no solo el amor de pareja, sino también la amistad y el afecto en todas sus formas", dijo Brigitte Obrock, coordinadora de la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de Agexport.

Las flores más exportadas son: "Las rosas rojas que continúan liderando por su simbolismo clásico, pero cada vez hay mayor interés en opciones modernas y duraderas, como plantas ornamentales y orquídeas, cuya demanda ha crecido en algunos mercados internaciones", mencionó Obrock.

Las rosas de color rojo son las de mayor exportación en el sector de flores que realiza Guatemala. (Foto ilustrativa: istock)

Cabe destacar que, las rosas representan cerca del 90% de los envíos hacia Estados Unidos (principal destino de exportación), según los datos brindados por Agexport, pero Guatemala también ofrece una amplia variedad de flores y follajes en esta temporada.

Entre las flores que también se exportan en grandes cantidades están las siguientes: Gerberas, Orquídeas, Lirios, Aves del Paraíso, Dragones (snapdragons), Girasoles y proteas. A esto se suman follajes decorativos como: leather leaf, aralia, eucalipto y tree fern, que enriquecen los arreglos florales, según Agexport.

"En cada ramo exportado hay trabajo, planificación y una apuesta por la calidad. Pero también hay algo más difícil de cuantificar: la capacidad de convertir un gesto sencillo en recuerdo memorable. Este Día del Cariño, Guatemala no solo exporta flores, exporta emociones.", puntualizó Obrock.