Un día como hoy: domingo 12 de abril

En 1955, se declara segura y efectiva la vacuna contra la polio en Estados Unidos, desarrollada por el doctor Jonas Salk. Seguida por la vacuna oral atenuada de Albert Sabin en 1962, impulsó las campañas masivas, lo que redujo drásticamente la parálisis infantil, logrando eliminar la enfermedad en gran parte del mundo.
12 de abril
- 1204: Toma de Constantinopla por los cruzados.
- 1633: Galileo es juzgado por la Inquisición.
- 1861: Inicio de la Guerra Civil estadounidense.
- 1945: Muere Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos.
- 1961: Yuri Gagarin, cosmonauta soviético, se convierte en el primer humano en viajar al espacio abordo de la nave Vostok 1.
- 1963: Martin Luther King Jr. es arrestado en Birmingham.
- 1981: Primer vuelo del transbordador espacial Columbia.
- 1992: Apertura de Euro Disney en Francia.
- 2001: Lanzamiento del videojuego "Max Payne".
- 2013: Lanzamiento del álbum "Paramore" de la banda Paramore.
- 2019: Estreno de la película "Hellboy" (reboot).
Eventos astronómicos
Fase lunar: Luna creciente. Observación lunar: Visible al anochecer. Planetas visibles: Venus (madrugada), Júpiter (noche), Saturno (antes del amanecer). Constelaciones destacadas: Leo, Virgo, Bootes
Santoral
San Julio I: Protector de la Iglesia frente a herejías