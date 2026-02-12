Un día como hoy: jueves 12 de febrero

Nace Charles Darwin, en 1809. Reconocido naturalista inglés, reconocido por ser el científico más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección humana.
12 de febrero
- 1809 – Nacen Abraham Lincoln, presidente 16 de Estados Unidos quien trabajó por abolir la esclavitud en su país.
- 1949 Nace Joaquín Sabina, cantautor español
- 2001 – Se publica el borrador del Genoma Humano.
Eventos astrológicos
Santoral
San Benito Aniano
Patrono de:
- Reformadores monásticos
- Organizadores de comunidades religiosas