Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Un día como hoy: jueves 12 de febrero

  • Por Soy502
12 de febrero de 2026, 08:35
(Foto: Shutterstock)

(Foto: Shutterstock)

Nace Charles Darwin, en 1809. Reconocido naturalista inglés, reconocido por ser el científico más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección humana.

LEE: Probablemente has estado leyendo el signo zodiacal equivocado

12 de febrero

  • 1809 – Nacen Abraham Lincoln, presidente 16 de Estados Unidos quien trabajó por abolir la esclavitud en su país.
  • 1949 Nace Joaquín Sabina, cantautor español
  • 2001 – Se publica el borrador del Genoma Humano.

Eventos astrológicos

Aunque febrero no tiene lluvias espectaculares en esta semana (las principales como las Líridas están en abril), eventos débiles como las Theta o las Crucids pueden producir algunos destellos esporádicos si el cielo está oscuro.

(Foto: Shutterstock)
(Foto: Shutterstock)

Santoral

San Benito Aniano

Patrono de:

  • Reformadores monásticos
  • Organizadores de comunidades religiosas

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar