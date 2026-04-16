Un día como hoy: jueves 16 de abril

El 16 de abril se celebra el Día Mundial del Emprendedor, como homenaje a las personas que desarrollan y ejecutan una idea para negocio. Ser emprendedor no implica solamente disponer de un capital y recursos para iniciar un emprendimiento. Se debe tener una idea clara de negocio, iniciativa y creatividad. Adaptarse y asimilar los cambios, formación continua, ambición y espíritu de superación, entre otras.
16 de abril
- 1889: Nace en Londres, Inglaterra Charlie Chaplin, ícono del cine mundial.
- 1947: Explosión en Texas City, uno de los peores desastres industriales en EE.UU.
- 1964: Lanzamiento del álbum debut de The Rolling Stones. Fue grabado en una sola toma. este disco es el inicio de la leyenda de la banda.
- 1972: Apolo 16 despega hacia la Luna. La misión duró 11 días.
- 1992: Disolución oficial de la URSS en varias estructuras internacionales.
- 1995: George W. Bush, gobernador de Texas y más tarde presidente de Estados Unidos, nombra el 16 de abril Día de Selena, en conmemoración al trágico asesinato de la cantante Selena Quintanilla.
- 2003: Michael Jordan se retira del baloncesto jugando su último partido ante los 76ers. en Filadelfia, estados Unidos.
- 2010: Estreno de la película animada "Rio".
Conmemoraciones
Día Mundial contra la Esclavitud Infantil.
Día Mundial de la Voz.
Eventos astronómicos
Fase lunar: Cuarto creciente. Observación lunar: visible por la tarde y primeras horas de la noche. Planetas visibles: Júpiter y Marte al anochecer; Venus al amanecer. Constelaciones destacadas: Leo, Virgo y Orión (ocultándose).
Santoral
- San Benito José Labre: patrono de los mendigos y peregrinos.
- Santa Bernardita Soubirous: patrona de los enfermos.