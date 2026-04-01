Un día como hoy: lunes 13 de abril

Día Internacional del Beso, conmemorado desde 2013 para resaltar el valor de este gesto en las relaciones humanas. Surge como un homenaje al beso de más larga duración registrado en la historia, que tuvo lugar en Tailandia. El beso representa un excelente ejercicio que ayuda a quemar calorías y fortalecer el sistema inmunológico.
13 de abril
- 1742: Estreno del oratorio "El Mesías" de Handel en Dublín.
- 1870: Se crea el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
- 1970: Explosión en el Apolo 13. Un tanque de oxígeno explota, poniendo en gran peligro a los tripulantes.
- 1986: Juan Pablo II visita una sinagoga en Roma (hecho histórico).
- 1993: Ricky Martin, cantante puertorriqueño, publica su segundo álbum de estudio como solista titulado: "Me amarás". Producido en Madrid por el español Juan Carlos Calderón.
- 1997: Tiger Woods gana su primer Masters de Augusta. El golfista más joven en lograrlo.
- 2004: Lanzamiento de Gmail por Google.
- 2010: Se lanza el iPad de Apple internacionalmente.
- 2016: Estreno de la película "El libro de la selva" (versión live action).
Conmemoraciones
Día del Scrabble
Eventos astronómicos
Fase lunar: Cuarto creciente. Observación lunar: Visible desde el mediodía hasta medianoche. Planetas visibles: Marte (atardecer), Júpiter (noche), Venus (madrugada). Constelaciones destacadas: Virgo, Leo, Hydra.
Santoral
San Martín I: Patrono de los perseguidos por su fe