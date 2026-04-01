Un día como hoy: sábado 11 de abril

En 1970, la NASA lanzó en Cabo Kennedy, Florida, la misión Apolo 13. Dos días después del lanzamiento un desperfecto obligó a los astronautas a abandonar la misión y regresar a la Tierra.
11 de abril
- 1814: Abdicación de Napoleón Bonaparte tras su derrota.
- 1899: España cede Puerto Rico a Estados Unidos.
- 1905: Albert Einstein publica su tesis doctoral Teoría de la Relatividad Espacial.
- 1919: Se crea la organización Internacional del Trabajo (OIT).
- 1945: Soldados estadounidenses liberan el campo de concentración de Buchenwald en la Segunda Guerra Mundial.
- 1951: Se transmite el primer programa deportivo en color en EE. UU.
- 1983: Muere Dolores del Río, icónica actriz mexicana de la época de oro y estrella de Hollywood.
- 1999: Lanzamiento del videojuego "Super Smash Bros." en Japón.
- 2012: Estreno internacional de la película La cabaña del terror.
- 2019: Primer anuncio global del Event Horizon Telescope sobre la imagen de un agujero negro.
Conmemoraciones
Día Mundial del Parkinson
Eventos astronómicos
Fase lunar: Luna creciente. Observación lunar: Visible por la tarde y primeras horas de la noche. Planetas visibles: Júpiter (noche), Venus (madrugada), Marte (temprano en la noche). Constelaciones destacadas: Leo, Virgo, Cáncer
Santoral
San Estanislao de Cracovia: Patrono de Polonia y de la moral pública