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Un día como hoy: sábado 11 de abril

  • Por Soy502
11 de abril de 2026, 16:05
(Foto: Shutterstock)

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En 1970, la NASA lanzó en Cabo Kennedy, Florida, la misión Apolo 13. Dos días después del lanzamiento un desperfecto obligó a los astronautas a abandonar la misión y regresar a la Tierra.

11 de abril

  • 1814: Abdicación de Napoleón Bonaparte tras su derrota.
  • 1899: España cede Puerto Rico a Estados Unidos.
  • 1905: Albert Einstein publica su tesis doctoral Teoría de la Relatividad Espacial.
  • 1919: Se crea la organización Internacional del Trabajo (OIT).
  • 1945: Soldados estadounidenses liberan el campo de concentración de Buchenwald en la Segunda Guerra Mundial.
  • 1951: Se transmite el primer programa deportivo en color en EE. UU.
  • 1983: Muere Dolores del Río, icónica actriz mexicana de la época de oro y estrella de Hollywood.
  • 1999: Lanzamiento del videojuego "Super Smash Bros." en Japón.

  • 2012: Estreno internacional de la película La cabaña del terror.
  • 2019: Primer anuncio global del Event Horizon Telescope sobre la imagen de un agujero negro.

Conmemoraciones

Día Mundial del Parkinson

Eventos astronómicos

Fase lunar: Luna creciente. Observación lunar: Visible por la tarde y primeras horas de la noche. Planetas visibles: Júpiter (noche), Venus (madrugada), Marte (temprano en la noche). Constelaciones destacadas: Leo, Virgo, Cáncer

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Santoral

San Estanislao de Cracovia: Patrono de Polonia y de la moral pública

  • Últimas noticias de Guatemala

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