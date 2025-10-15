¡Administraba una tienda! Revelan origen de los Q193 mil hallados al "Diabólico"

-

El Sistema Penitenciario sigue dando de qué hablar, según se informó, una jueza dio falta de mérito a favor de "El Diabólico", de la Mara Salvatrucha, quien tenía en su poder Q193 mil en la cárcel Renovación I, esto porque el mismo SP, autorizó el traslado del dinero.

El 13 de octubre pasado, el Ministerio Público (MP), confirmó que apeló la falta de mérito que una jueza otorgó a Jorge Yair L. alias "Diabólico", líder de la Mara Salvatrucha.

El privado de libertad fue acusado por lavado de dinero, debido a que en una requisa realizada el 5 de agosto pasado, le encontraron Q193 mil en efectivo.

Según se informó el MP, el Sistema Penitenciario (SP) autorizó el traslado y tenencia de ese dinero, por lo que la jueza se basó en esa autorización para decretar la falta de mérito.

Soy502 consultó al SP acerca de este caso, pese a que ya pasaron 24 horas, aún no tienen un pronunciamiento ni información. Tampoco han salido a desmentir el caso.

"Dicho informe revela que el Sistema Penitenciario no solo tenía conocimiento de que Jorge Yair poseía el efectivo, sino que autorizó su traslado en maletines del Centro de Detención Preventiva para Hombres Reinstauración Constitucional (Pavoncito), hacia el Centro de Máxima Seguridad Renovación I. La justificación presentada por el reo, y aparentemente validada por autoridades del Sistema Penitenciario, es que el dinero proviene de la "rentabilidad" de supuestos negocios que operaba dentro de la misma cárcel", detalló el MP en un comunicado.

"Una tienda"

Según una fuente con conocimiento en el caso, el dinero que tenía "El Diabólico" es por la venta de productos varios en una tienda que tenía en Pavoncito. Al menos, esa fue la justificación que presentó a las autoridades del SP.

Sin embargo, se desconoce desde cuando tenía ese dinero, en qué plazo "lo ganó" y qué es lo que vendía en la cárcel.

La ley de Régimen Penitenciario, en su artículo 33, estable que está prohibido que un privado de libertad posea "dinero en cantidades que superen sus gastos personales".

Durante una requisa, las autoridades ubicaron más de Q193 mil en efectivo en propiedad de un reo. El MP señala que el Sistema Penitenciario tenía conocimiento de ese efectivo. (Foto: Jorge Senté / Colaborador)

Otros casos

Si así fuera el caso, que "El Diabólico" tuviera una tienda en Pavoncito, es similar a otros casos, en donde los reos han justificado sus ingresos por negocios en prisión.

Otro caso, reciente, es el de Aldo Dupie Ochoa, alias "El Lobo", líder del Barrio 18, quien pidió su traslado de la cárcel de Renovación I, hacia Fraijanes II, en donde tenía más comodidades, incluida una lavandería con la cual obtenía ingresos extras.

"El interno incluso comparó su situación actual con la de su centro anterior, Fraijanes II, donde tenía un negocio de lavandería que le servía como una herramienta de trabajo, ingresos y una vía para orientar a sus compañeros", se lee en el informe que elaboró Bryan Morales Aguilar, subdelegado de la Región Sur de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, el cual sirvió para que una jueza ordenara su traslado.

"El Lobo" durante una requisa en Renovación I. (Foto: PNC)

O un caso más antiguo, el del fallecido Byron Lima, quien tenía en Pavoncito, una maquila, denominada "Cooperativa Torre Fuerte", la cual incluso fue proveedora del Estado durante el Gobierno del Partido Patriota.

De hecho, en 2017, la antigua Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala, (CICIG), procesó a Byron Lima y dentro de la acusación señaló que la maquila era una fachada para recibir pagos de otra índole.

"Desde mediados de 2010, Byron Lima tomó el control de la cooperativa Torre Fuerte, dedicada entre otros a la confección de uniformes, playeras e impresión de logos en diversos artículos. En la pasada campaña electoral, la cooperativa, a través de Lima Oliva y su pareja, vendieron diversidad de artículos promocionales para varios candidatos y partidos políticos. Lo anterior fue corroborado con las interceptaciones telefónicas realizadas a Byron Lima y su entorno durante el año 2014, así como con las imágenes extraídas del teléfono celular entregado por Alejandra Reyes", se lee en la acusación de ese momento.