Subsidio a gasolinas entra en vigencia y así quedan los precios de referencia

-

Subsidio comienza a aplicarse de forma gradual en el país, confirman las autoridades.

El apoyo temporal al diésel y las gasolinas empezará a aplicarse a partir de este martes según el Acuerdo Ministerial 189-2026, publicado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), en el Diario de Centro América.

La publicación señala que el mecanismo de cálculo para determinar los precios de venta en terminal y para el consumidor final.

Mientras tanto el viceministro encargado el Área de Minería e Hidrocarburos del MEM, Erwin Barrios, explicó al diario oficial que "cuando los importadores despachen, lo van a hacer subsidiado".

El subsidio llegará gradualmente a todas las gasolineras del país señala el MEM. (Foto: Archivo / Soy502)

"Los usuarios mañana (martes 28 de abril) van a empezar a percibir la reducción en algunas gasolineras, no en todas, porque algunas tienen combustible que aún no está afecto al descuento", afirmó el funcionario.

El apoyo que aprobó el Congreso de la República es de Q 8.00 a cada galón de diésel y Q 5.00 por galón de las gasolinas superior y regular.

Las autoridades insisten que el subsidio se empezará a notar de manera gradual en todo el país.

Consulta los Precios de Referencia de Venta en Terminal (EX-RACK) y Precios de Referencia al Consumidor Final vigentes del 28/04/2026 al 04/05/2026, los cuales incluyen a partir de hoy, el apoyo económico temporal de emergencia. pic.twitter.com/wUTCrLy5dz — Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (@MEMguatemala) April 28, 2026

LEA MÁS: Energía y Minas publica reglamento para aplicar el subsidio a los combustibles

El viceministro resaltó que a partir de este martes algunas gasolineras van a empezar a aparecer con subsidio, por lo que en los próximos días el beneficio llegará a casi todas las estaciones de servicio.

El subsidio es por Q 2,000 millones y estará en vigencia por los próximos tres meses o hasta que se terminen los fondos.