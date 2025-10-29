Así es la vida del histórico Diamante Enrique "Trapo" Torrebiarte.

-

El Diamante Enrique "Trapo" Torrebiarte, considerado el principal estadio de Béisbol en Guatemala, no solo alberga los torneos de la Liga Mayor, sino que es un recinto con casi un siglo de historia que inició como Parque Minerva. Este homenaje al legendario pelotero guatemalteco Enrique "Trapo" Torrebiarte, cuya trayectoria inspira a las ligas juveniles, fue también sede clave para los Juegos Centroamericanos 2025, manteniendo vivo el corazón del Béisbol GT.

LEE TAMBIÉN: Guatemalteca Hidalynn Zapata logra histórico título continental

Ubicado al final de la avenida Simeón Cañas, el Diamante Enrique "Trapo" Torrebiarte es considerado el principal escenario del béisbol en Guatemala. En su campo se han formado generaciones de jugadores y se siguen disputando partidos tanto de la Liga Mayor como de las categorías juveniles.





Uno de los homenajes a los grandes del béisbol guatemalteco en las afueras del estadio. (Foto: Javier Del Cid/Colaborador)

La historia de este recinto se remonta a la década de 1930, cuando era un campo abierto al que acudían jóvenes para practicar deporte. Con el paso de los años fue adaptándose para la práctica del béisbol y, en 1950, recibió el nombre de Parque Minerva, en alusión al Templo Minerva que se encontraba a uno de sus costados.





Roberto Ozuna, ex béisbolista, es ahora el administrador del estadio. (Foto: Javier Del Cid/Colaborador)

En 1953, el templo fue dinamitado y el espacio se transformó completamente; se construyeron graderíos de madera y el área quedó cerrada, como un verdadero diamante de béisbol.

Grandes partidos

Roberto Ozuna, exbeisbolista y actual administrador del recinto, recuerda con nostalgia los años dorados del estadio.





El diamante fue sede de los Juegos Centroamericanos de este año. (Foto: Javier Del Cid/Colaborador)

"En el pasado se hacían grandes filas para poder ingresar, se cobraba algunos centavos al público. Aquí se definieron todos los campeonatos nacionales y se jugaron partidos ante grandes selecciones del continente", relata.

Ozuna también presume con orgullo los títulos que conquistó en el estadio y destaca la pasión que siempre despertó entre los aficionados.

Homenaje

En 1974, el recinto dejó atrás su nombre de Parque Minerva para convertirse en el Diamante Enrique "Trapo" Torrebiarte, en homenaje a uno de los más grandes peloteros guatemaltecos.





Equipo de la USAC 2000 jugando en el Trapo Torrebiarte. (Foto: Javier Del Cid/Colaborador)

Enrique "Trapo" Torrebiarte nació en 1930 en Mataquescuintla, Jalapa. Inició su carrera con el equipo Patis, más tarde jugó con la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), donde destacó por su talento y disciplina, lo que le valió integrar la selección nacional.

Su apodo, "Trapo", surgió por la costumbre de usar uniformes holgados. Falleció el 22 de mayo de 2025, a los 95 años, dejando un legado imborrable en el deporte nacional. En su honor, el número 17 con el que jugó en la selección fue retirado y permanece en el estadio como símbolo de respeto y admiración.



"El Trapo fue un gran jugador, siempre pasaba las tardes practicando aquí. Su hijo también siguió sus pasos en el béisbol", recuerda Ozuna.

La fachada principal del Diamante en la zona 2 capitalina. (Foto: Javier Del Cid/Colaborador)

Presente y futuro

Hoy en día, el Diamante "Trapo" Torrebiarte sigue siendo el corazón del béisbol guatemalteco. Además de los torneos nacionales, alberga ligas juveniles y será una de las sedes principales de los Juegos Centroamericanos, programados para octubre de 2025.

