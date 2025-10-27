Guatemalteca Hidalynn Zapata logra histórico título continental

-

Con apenas 24 años, Hidalynn Zapata alcanza el oro panamericano y dedica su triunfo a Guatemala y su familia.

Hidalynn Zapata, quien comenzó su trayectoria en las sencillas mesas de la Casa del Deportista en Jalapa cuando tenía 7 años, se alzó hace poco como campeona panamericana junto a su compañera Lucía Cordero.





Orgullo guatemalteco: oro panamericano para Hidalynn Zapata. (Foto: Cortesía COG)

Ambas conquistaron la medalla de oro en dobles femeninos de tenis de mesa en el Campeonato Panamericano Mayor de ITTF realizado en Rock Hill, Estados Unidos.

El histórico triunfo se selló al vencer a la dupla mexicana integrada por Arantxa Cossio y Clio Bárcenas, alcanzando así por primera vez el podio más alto a nivel continental en esta disciplina.





Según mencionó al COG, planea competir con un equipo de España en 2026. (Foto: Cortesía COG)

Le dedico el triunfo a mi familia, entrenadores y a toda Guatemala por el respaldo. "Esto es para ustedes", dijo Zapata.

Más de ella

La joven de 24 años refirió al Comité Olímpico Guatemalteco (COG) que fue el profesor Gerson Bonilla, quien se encargó de guiarla hasta llevarla a su primer torneo.

"Recuerdo bien mi primer torneo. Tenía 8 años y fue en unos Juegos Escolares Nacionales donde logré terminar de subcampeona. A raíz de eso seguí entrenando más fuerte y al siguiente año comencé a competir con la Selección Nacional", expresa Hidalynn.





Hidalynn Zapata y Lucía Cordero ganan oro panamericano en tenis de mesa, marcando un hecho histórico para Guatemala. (Foto: Cortesía COG)

Refirió que además de esta disciplina, practicaba futbol y natación, pero se inclinó más por el tenis de mesa.

La atleta destacó que cuando tenía 18 años vivió unos meses en España y jugó profesionalmente con el equipo Hispalis de Sevilla. Asimismo, agregó que planea volver a dicho país europeo en enero del 2026 y que ya tiene negociaciones con un equipo de la Liga.





La guatemalteca Hidalynn Zapata se corona campeona panamericana junto a Lucía Cordero en Rock Hill, Estados Unidos. (Foto: Cortesía COG)

Sus logros

Se ha coronado Campeona Nacional Mayor individual seis veces consecutivas.

Obtuvo oro en dobles y plata en individual en Centroamericano Juvenil en Cancún 2019.

Oro por equipos en juegos Centroamericanos Mayores, Guatemala 2019.

Ganó bronce en el Torneo Estatal 2020 en Valladolid, España.

Bronce en el Campeonato Panamericano de la ITTF en Perú 2021, en dobles junto con Lucía Cordero.

Oro en dobles y equipo, bronce individual en el campeonato centroamericano mayor Costa Rica 2025.

Oro en Campeonato Panamericano Mayor de ITTF, Estados Unidos, 2025.



