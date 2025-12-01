Diciembre será un mes de muchos cambios en Comunicaciones

-

Comunicaciones FC atraviesa una de las peores crisis deportivas de su historia tras quedar eliminado del Torneo Apertura 2025 de la Liga Guate Banrural. Un fracaso que provoca que la sombra de descenso aceche a los albos en el 2026.

El conjunto crema finalizó la fase de clasificación en el último lugar de la tabla con apenas 20 puntos, producto de cinco victorias en 22 jornadas, además de 12 derrotas y un registro ofensivo alarmante de solo 15 goles anotados. Estos números colocaron al club como el peor equipo del certamen y lo dejan comprometido en la zona de descenso para el inicio del Clausura 2026, un escenario sin precedentes para la institución.

La crisis crema se ha agudizado por diversos factores acumulados durante el año. Entre ellos destaca la reestructuración administrativa, la reducción del presupuesto destinado al plantel y también los cambios en la dirigencia a mitad de temporada, hechos que debilitaron la estabilidad interna del club.

Se esperan que el club oficialice varias bajas antes de Navidad, ya que la pretemporada iniciará a mitad del mes de diciembre. (Foto: Pedro Mijangos)

Luego del adiós al torneo, la directiva decidió otorgar dos semanas de descanso al plantel, pero diciembre será un mes clave. Durante este periodo se analizarán las bajas, que podrían ser de hasta seis jugadores, mientras que ya se estudian posibles refuerzos tanto nacionales como extranjeros para reconstruir un equipo que deberá enfocarse en evitar el descenso.

El técnico Iván Franco Sopegno participará activamente en la reestructuración y los dirigentes se reunirán en los próximos días para definir la nueva base del plantel que tendrá que revertir la situación.