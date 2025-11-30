Versión Impresa
Así fue la pelea entre aficionados de Comunicaciones (video)

  • Por Susana Manai
30 de noviembre de 2025, 16:42
Los incidentes se produjeron cerca del minuto 55 en el graderío, dejando una imagen para el olvido de Comunicaciones en el Torneo Apertura 2025. (Foto: Pedro Pablo Mijangos/Nuestro Diario)

Los aficionados que llegaron en un número reducido al estadio Cementos Progreso tras una temporada para el olvido de Comunicaciones. 

Esta tarde de domingo se reportan disturbios en el Estadio Cementos Progreso donde se disputa el partido entre Comunicaciones contra Xelajú.

Los disturbios se reportaron durante el juego correspondiente a la última jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga Guate Banrural. 

(Foto: Nuestro Diario)
Las imágenes captadas muestran a un grupo de aficionados agrediendo a otra persona, mientras que agentes de la Policía Nacional Civil intervenían para evitar una situación más grave. 

Mira el video: 

En tanto, al resultado del juego, Comunicaciones se despidió con una derrota más, ahora a manos de Xelajú y quedó en el último lugar del Torneo Apertura 2025. 

(Foto: Nuestro Diario)
Hasta el momento, se desconoce el origen de los disturbios.

(Foto: Nuestro Diario)
