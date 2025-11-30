Así fue la pelea entre aficionados de Comunicaciones (video)

Los aficionados que llegaron en un número reducido al estadio Cementos Progreso tras una temporada para el olvido de Comunicaciones.
TE PUEDE INTERESAR: La trifulca de El Trébol pasa factura: Municipal y Antigua pierden figuras clave
Esta tarde de domingo se reportan disturbios en el Estadio Cementos Progreso donde se disputa el partido entre Comunicaciones contra Xelajú.
Los disturbios se reportaron durante el juego correspondiente a la última jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga Guate Banrural.
Las imágenes captadas muestran a un grupo de aficionados agrediendo a otra persona, mientras que agentes de la Policía Nacional Civil intervenían para evitar una situación más grave.
Mira el video:
En tanto, al resultado del juego, Comunicaciones se despidió con una derrota más, ahora a manos de Xelajú y quedó en el último lugar del Torneo Apertura 2025.
Hasta el momento, se desconoce el origen de los disturbios.