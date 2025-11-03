Dictan sobreseimiento a favor de dos estudiantes por toma del Paraninfo Universitario

-

Dos estudiantes expulsados de la Usac, fueron beneficiados con el sobreseimiento. Estaban acusados de la toma del Paraninfo Universitario.

Este lunes 3 de noviembre se desarrolló la audiencia de etapa intermedia en contra de Sergio Morataya y Heizel Morales, estudiantes que fueron expulsados de la Usac.

El Ministerio Público los acusó por la toma del paraninfo universitario, medida que tomó un grupo de estudiantes en rechazo a la designación de Walter Mazariegos como rector.

En el juzgado quinto se desarrolló la audiencia y la jueza Judith Secaida dictó el sobreseimiento a favor de los dos jóvenes, por considerar que el MP no demostró con pruebas la acusación y por considerar que no hay elementos que se haga creer que se cometieron delitos durante las protestas estudiantiles.

"Sienta un precedente para todos los perseguidos y criminalizados de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este caso demuestra que ya dos veces nos deciden dar sobreseimiento, es decir que no demostraron con hechos, el MP y la USAC que somos culpables. Para todos esos estudiantes, profesores y decanos que hemos sido criminalizados, este caso sienta un precedente, que es una clara persecución política por denunciar el fraude electoral del usurpador Walter Mazariegos y todos sus cómplices", dijo Morataya al salir de la audiencia.

#CasoUSAC #PARANINFO En su resolución la Jueza del Juzgado 5to. decidió #NO enviar a Debate Oral y Público a Heizel Morales y Sergio Morataya.



Indicó que sí existe duda en cuanto a la acusación, es decir, el MP no señaló; tiempo, modo y lugar en cuanto al delito que se les… pic.twitter.com/GZVJ5mJ9F0 — Verdad y Justicia en Guatemala (@VerdadJusticiaG) November 3, 2025

Aunque lograron el sobreseimiento están preparados para que la resolución se revierta, pues están conscientes de que el MP y la USAC apelarán la decisión de la jueza.

"Si cae en la Sala Tercera ya sabemos cómo va a resolver", dijo el abogado de Morataya, haciendo alusión a que esta Sala resuelve a favor de los intereses de ciertos políticos.