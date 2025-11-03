Versión Impresa
Dictan sobreseimiento a favor de dos estudiantes por toma del Paraninfo Universitario

  • Por Dulce Rivera
03 de noviembre de 2025, 14:17
Dictan sobreseimiento a favor de Sergio Morataya y Heizel Morales. (Foto: Festivales Solidarios)&nbsp;

Dictan sobreseimiento a favor de Sergio Morataya y Heizel Morales. (Foto: Festivales Solidarios) 

Dos estudiantes expulsados de la Usac, fueron beneficiados con el sobreseimiento. Estaban acusados de la toma del Paraninfo Universitario. 

Este lunes 3 de noviembre se desarrolló la audiencia de etapa intermedia en contra de Sergio Morataya y Heizel Morales, estudiantes que fueron expulsados de la Usac. 

El Ministerio Público los acusó por la toma del paraninfo universitario, medida que tomó un grupo de estudiantes en rechazo a la designación de Walter Mazariegos como rector. 

En el juzgado quinto se desarrolló la audiencia y la jueza Judith Secaida dictó el sobreseimiento a favor de los dos jóvenes, por considerar que el MP no demostró con pruebas la acusación y por considerar que no hay elementos que se haga creer que se cometieron delitos durante las protestas estudiantiles. 

"Sienta un precedente para todos los perseguidos y criminalizados de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este caso demuestra que ya dos veces nos deciden dar sobreseimiento, es decir que no demostraron con hechos, el MP y la USAC que somos culpables. Para todos esos estudiantes, profesores y decanos que hemos sido criminalizados, este caso sienta un precedente, que es una clara persecución política por denunciar el fraude electoral del usurpador Walter Mazariegos y todos sus cómplices", dijo Morataya al salir de la audiencia. 

Aunque lograron el sobreseimiento están preparados para que la resolución se revierta, pues están conscientes de que el MP y la USAC apelarán la decisión de la jueza. 

"Si cae en la Sala Tercera ya sabemos cómo va a resolver", dijo el abogado de Morataya, haciendo alusión a que esta Sala resuelve a favor de los intereses de ciertos políticos. 

