Caso Génesis: MP pide 90 años de prisión contra los hermanos Chamalé

-

El juicio en contra de los hermanos Chamalé llegó a su fin. El Ministerio Público pidió una sentencia condenatoria de 90 años de prisión en su contra por el crimen contra Génesis Ixcajoc, una pequeña de 7 años que fue abusada y asesinada.

EN CONTEXTO: Juicio por caso Génesis Ixcajoc en impasse por salud de uno de los acusados

El Ministerio Público considera que los hermanos Chamalé deben recibir una sentencia de 90 años de prisión cada uno por el asesinato de Génesis Ixcajoc, una pequeña de 7 años.El crimen ocurrió el 1 de enero de 2023.

Después de más de un mes de que el juicio en contra de los hermanos Chamalé estuviera en suspenso por enfermedad de uno de los acusados, este lunes 2 de noviembre, el tribunal retomó las actividades con las conclusiones del Ministerio Público (MP).

La Fiscalía contra el delito de Femicidio hizo un resumen del caso, lo encontrado en la escena del crimen y de la investigación. También de las pruebas que se conocieron durante el juicio y pidió al Tribunal Segundo de Femicidio que dicte una sentencia condenatoria en contra de Jairo, Geovani y Luis Ángel, los tres de apellido Chamalé.

El MP considera que estos deben cumplir una pena de 90 años de prisión por la violación y asesinato de la niña Génesis Ixcajoc, de 7 años de edad.

Los querellantes adhesivos, la Procuraduría General de la Nación y la defensa de los acusados deberán presentar sus conclusiones. Posteriormente, el Tribunal informará el día y la hora en que dictará la sentencia respectiva.

Génesis Ixcajoc fue asesinada presuntamente por los hermanos Chamalé. (Foto: Soy502/archivo)

El Caso Génesis

El 1 de enero de 2023, la menor de siete años se encontraba jugando en un callejón a pocos metros de su casa, en Ciudad Peronia, Villa Nueva, cuando fue vista por última vez.

La familia activó una Alerta Alba-Keneth para su búsqueda ese mismo día. Horas más tarde, localizaron el cuerpo de la niña: estaba semienterrado en una vivienda ubicada a pocos metros de su casa.

La vivienda es propiedad de los hermanos Chamalé, quienes fueron capturados casi de inmediato acusados del crimen. Uno de ellos lo confesó.

La fiscalía contra el delito de Femicidio, sostiene que los tres hermanos de apellido Chamalé drogaron, violaron y asesinaron a la menor. El móvil del terrible crimen fue "su satisfacción sexual", según la acusación.