"Había un compromiso de palabra": Diego Vázquez explica por qué no llegó a Municipal

Diego Vázquez pidió disculpas por no respetar el compromiso acordado con Municipal.

El caso de Diego Vázquez con Municipal no resultó como lo tenían previsto los dirigentes escarlatas, quienes anunciaron su presentación y un día después informaron que no llegaría al club por "falta de ética y compromiso" ya que el técnico decidió firmar con la Selección de Honduras por 2 años más.

Debido a esto, Vázquez concedió una entrevista al medio hondureño, Diez, para aclarar todo lo que había ocurrido y ofrecer disculpas al conjunto rojo por haber rechazado la propuesta a pesar que el club ya había hecho oficial su llegada al banquillo.

Sobre el compromiso con el equipo de Municipal, Diego Vázquez indicó lo siguiente. "Sí, totalmente había un compromiso de palabra de mi parte con la gente de Municipal, con su presidente y la verdad que pedirle mil disculpas".

También indicó que el cambio de opinión se dio porque en el momento que arregló con los escarlatas no tenía ninguna oferta de la Federación, ni nada y su deseo era seguir dirigiendo y entrenando.

"Entonces, por eso sí me comprometí y bueno, en esto apareció la oferta de la Federación. Yo siempre he luchado mucho para para crecer, para tener una opción en la Selección, me ha costado muchísimo y bueno, sentía que ahora el momento que se me estaba presentando y no lo podía dejar pasar", manifestó Diego.