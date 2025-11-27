Diésel derramado en Avenida Petapa (video)

También se reportan colisiones, atropellados y cortes de energía eléctrica en la ciudad de Guatemala.
OTRAS NOTICIAS: Incendio consume mercado municipal de San Pablo, San Marcos (Video)
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó esta mañana que en la 18 calle de la zona 12 hacia colonia La Reformita se reportó que se está realizando la limpieza del tramo afectado tras el derrame de diesel que ha provocado algunos percances vehiculares.
Asimismo notificaron que se ha coordinado con agentes de tránsito en el 4ta Avenida y 6ta calle de la zona 1 debido a que no hay energía eléctrica en el perímetro.
Se han registrado algunos percances vehiculares en la ciudad, específicamente en el cruce de la 6ta Avenida y 24 calle de la zona 1 dónde se ven involucrados un automóvil y una motocicleta, deja un herido del cual bomberos arribaron a atender el incidente.
Colisión de dos vehículos en la Avenida Hincapié deja daños materiales frente colonia a la colonia Santa Fé, Zona 13, que ha dificultado la movilidad rumbo a Plaza Berlín.
Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se encuentra brindando apoyo para agilizar el paso vehicular.