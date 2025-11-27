Incendio consume mercado municipal de San Pablo, San Marcos (Video)

-

Se utilizaron alrededor de 33,000 galones de agua para poder sofocar el incendio.

La madrugada de este 27 de noviembre se vio afectada para los comerciantes y vecinos del mercado municipal No. 1 de San Pablo en el departamento de San Marcos.

Una llamada alertó a los cuerpos de bomberos sobre un voraz incendio.

Las llamas fueron sofocadas luego de 4 horas de trabajo por parte de bomberos departamentales. (Foto: Radio TGWTV)

Los Bomberos Municipales Departamentales trabajaron por más de cuatro horas para poder sofocar las llamas. Al controlar el fuego se reportó que únicamente hubo daños materiales.

Al menos 15 locales fueron consumidos por el siniestro y por el momento se desconoce la causa del origen del mismo. Además de los comercios afectados, el fuego alcanzó dos viviendas vecinas al mercado.

#BrevesTGW | @BVoluntariosGT reportaron que un incendio en el mercado No. 1 de la calle principal del Centro de San Pablo, San Marcos, fue controlado tras aplicar 33 mil galones de agua para evitar que las llamas se propagaran. pic.twitter.com/hzdD2IS8rt — Radio TGWTV (@RadioTGWTV) November 27, 2025

Loss cuerpos de bomberos indicaron que para poder apagar el incendio se utilizó un abastecimiento de agua de 33,000 galones de agua.

Al lugar también se presentaron elementos del ejercito de Guatemala para brindar apoyo para remoción de escombros.

Al cierre de esta nota, solo se reportaban daños materiales.