Difunden imágenes de encapuchados que salieron de la Usac (video)

El cierre de las instalaciones universitarias se registró previó al proceso de elección de rector.
EN CONTEXTO: Así amanece la USAC tras disturbios de la tarde del martes
Varios disturbios se originaron la tarde del martes en la Universidad de San Carlos (USAC).
Los enfrentamientos dejaron al menos tres estudiantes heridos y daños materiales en el ingreso al centro universitario.
La tensión se originó en el contexto del cierre de las instalaciones previo al proceso de elección de rector para el período 2026-2030. Estudiantes de las facultades de Odontología y Veterinaria intentaron ingresar al campus para atender a unos 250 animales que requieren alimentación y cuidados médicos.
Encapuchados respondieron con morteros y gases lacrimógenos, intensificando los enfrentamientos y provocando daños en las instalaciones.
Un video muestra a las personas que tenían cerrada las instalaciones, saliendo por el portón de la Petapa.
Inicialmente se informó sobre la supuesta captura de uno de los señalados de participar en la toma del campus, pero la PNC aclaró que no se reportaron personas detenidas.