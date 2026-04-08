Así amanece la USAC tras disturbios de la tarde del martes

Personas encapuchadas habían tomado las instalaciones del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala desde el lunes de esta semana.
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Tras varios disturbios registrados en el campus central de la Universidad de San Carlos (USAC) este es el panorama registrado de la mañana de este miércoles 8 de abril.
Los enfrentamientos de la tarde del martes dejaron estudiantes heridos y daños materiales en la entrada del centro universitario.
En el lugar ya se encuentra personal de Limpia y Verde prestando apoyo en el retiro de escombros que quedaron tras el ingreso de estudiantes a la casa de estudios.