Diligencias por accidente de tránsito complica tránsito hacia Villa Nueva

Un percance vial ocurrido la tarde del sábado ha complicado la movilidad al sur de la ciudad de Guatemala.
Un accidente de tránsito ocurrido a inmediaciones del kilómetro 15 de la ruta al Pacífico complica en horas de la noche la movilidad hacia el sur.
De acuerdo con la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, el Ministerio Público utiliza dos de los carriles de la pista hacia el sur, lo que reduce la fluidez.
El tránsito es lento debido a este hecho.
Las autoridades de tránsito recomiendan a los automovilistas paciencia o buscar rutas alternas para desplazarse hacia el Pacífico.
De acuerdo con los Bomberos Municipales Departamentales, un hombre murió tras ser arrollado en el kilómetro 15 hacia el sur.