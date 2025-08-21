Diputada arremete contra ministro de Comunicaciones durante sesión del Congreso

-

La sesión del Congreso terminó sin ningún avance, aunque había más de 90 diputados presentes.

El pleno del Congreso tenía previsto continuar este jueves 21 de agosto con uno de los cuatro juicios políticos que tiene en fila contra igual número de ministros de Estado, pero, en lugar en ello, los diputados se enfrascaron en una discusión acerca de la efectividad de ese ejercicio.

El debate duró más de una hora y repercutió en que la sesión terminará sin ningún avance. El titular de la cartera de Salud, Joaquín Barnoya, quien sería interrogado, ni siquiera alcanzó a ingresar al hemiciclo parlamentario.

Miembros de diferentes bancadas expusieron los argumentos a favor y en contra de las interpelaciones, y una de quienes defendió ese derecho fue Marleni Matías, representante de Baja Verapaz.

La legisladora expuso las razones por las cuales pidió interrogar al ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, con quien meses atrás tuvo un altercado, debido a la supervisión de una carretera.

Una de las interpelaciones que está pendiente es la del ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz.



Esto dijo la diputada Marleni Matías al respecto pic.twitter.com/yb8goInCpB — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) August 21, 2025

Los señalamientos

Matías acusó al funcionario de ser "macho con las mujeres", aludiendo a la discusión que tuvieron a mediados de marzo. Según la parlamentaria, el ministro le "faltó al respeto".

Este es el video que circuló en las redes sociales sobre ese incidente:

El ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, y la diputada Marleni Matías, protagonizaron una discusión, cuando se disponían a supervisar un tramo carretero. pic.twitter.com/sn2X37xwIH — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) March 14, 2025

Durante su intervención en la sesión plenaria, la diputada también recordó otro incidente que protagonizó el ministro de Comunicaciones en una citación, cuando el jefe del bloque Cabal, Luis Aguirre, lanzó una llanta que estuvo a punto de golpearlo.

"Con los hombres no se defiende", expresó la representante de Baja Verapaz, sobre tal hecho.

"Eso es lo que pasa cuando viaja ud tanto" llantas nuevas que se hacen pozoles..

Le dijo el Jefe de la @Bancadacabal__ diputado Luis Aguirre @luisaguirre1010 al Ministro del @CIV_Guatemala Miguel Angel Diaz. En una citación del bloque legislativo. @CongresoGuate pic.twitter.com/WlBSYt61wn — Rosana Delgado (@RosanaDelgado__) July 22, 2025

En la fila

A inicios de marzo, el pleno del Congreso comenzó con el juicio político contra el jefe de la cartera salubrista, a quien el diputado Bequer Chocooj acusa de cumplir a cabalidad con su trabajo.

El interrogatorio lleva más de cinco meses y el cuestionario básico al cual debe responder el funcionario no va ni por la mitad. Al concluir con él, el interpelante puede plantear preguntas adicionales, por lo cual el ejercicio no estaría cercano a terminar.

Después de Barnoya, sería el turno de otros tres ministros, a quienes diferentes legisladores pidieron interrogar. Se trata de los siguientes:

Abelardo Pinto, titular del Ministerio de Desarrollo Social

Miguel Ángel Díaz, titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Patricia Orantes, titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

El objetivo del juicio político, según la legislación vigente, es determinar si el funcionario es apto para continuar en funciones. Por ello, al finalizar la interpelación, los diputados pueden darle el voto de falta de confianza. De ser así, el ministro debe presentar su renuncia al cargo.

No obstante, varios de los mismos padres de la patria consideran que el ejercicio "se ha desvirtuado y se usa solamente para entorpecer o entrampar el trabajo legislativo". Así lo reiteraron en la plenaria.