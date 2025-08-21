Diputados abogan por opciones para no cerrar pozos petroleros

-

Llamados al presidente Bernardo Arévalo y propuestas de ley han surgido en el Congreso, para evitar el cierre de pozos petroleros en Petén.

El cese de operaciones de la empresa pertorlera Perenco ha dividido opiniones en el Congreso, pero, tras concretarse el fin de su contrato, diputados de distintas bancadas han hecho ver al Ejecutivo su desacuerdo con que se cierren definitivamente los pozos que la firma tuvo en funcionamiento.

Durante una reunión celebrada este miércoles 20 de agosto, hubo quienes se refirieran al "impacto económico y social" que tendrá la salida de esa compañía del territorio petenero, donde operó.

Los ministros de Energía, Víctor Ventura; de Ambiente, Patricia Orantes, y de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, estuvieron presentes.

Tras la finalización del contrato de Perenco, el Estado apuesta por el cierre técnico y ambiental de casi 60 pozos petroleros que funcionan en Petén. (Foto: Archivo/Soy502)

Propone retomar iniciativa

Fidel Reyes Lee, de Bienestar Nacional (Bien), opinó que el Estado podría seguir utilizando "los bienes y servicios" que entregó Perenco. Aunque reconoció que no hay capacidades instaladas en el sector oficial, abogó por herramientas como las alianzas público-privadas.

El legislador dijo a sus compañeros que ya hay una iniciativa de ley que tiene dictamen favorable y que podría ser la "solución" en este tema. Se trata de la registrada con el número 6414, denominada ley de concesiones públicas.

Para el congresista, esa normativa daría las herramientas para que el Estado obtuviera ganancias adecuadas por la explotación petrolera en el campo Xan, donde se encuentran los pozos que se busca clausurar.

El diputado Fidel Reyes Lee se dijo de acuerdo en el cese de operaciones de Perenco, pero opinó que el Gobierno no debería cerrar los pozos petroleros, sino aprovechar los recursos.



Para el efecto, propone aprobar la iniciativa de ley de concesiones públicas.

Llamado al Presidente

Edín de Jesús Mejía, de Visión con Valores (Viva), también se refirió al asunto, y remarcó los fondos que dejarán de percibir las municipalidades y el impacto social que esto tendría en la zona.

"No es que uno esté a favor de una empresa o no, sino que estamos a favor del aprovechamiento de estos recursos", dijo el también representante de Petén.

Además, instó a los ministros a sugerir al presidente Bernardo Arévalo "el aprovechamiento responsable" del petróleo que aún podría extraerse en el polígono que cupaba Perenco.

“ Estamos a tiempo. Si hay que hacer una iniciativa de ley, la podemos hacer ” Edín de Jesús Mejía, diputado del Congreso

Fuentes de empleo

Por su parte, Lucrecia Marroquín, del bloque Unionista, cuestionó al ministro de Energía si se tiene un plan para cubrir los servicios que la firma petrolera brindaba a los vecinos, así como garantizar las fuentes de empleo que se perdieron.

Ventura respondió que el centro de salud y el ferri que estaban a cargo de Perenco siguen en funcionamiento.

En cuanto a las oportunidades laborales, indicó que estas se recuperarían cuando se establezcan las empresas que harían el cierre técnico de los pozos petroleros y de la operación del oleoducto y la minirefinería que ahora están en poder el Estado.

Así respondió el ministro de Energía, Víctor Hugo Ventura, sobre las acciones que se tomarán para contrarrestar el impacto social del cese de operaciones de Perenco

Propuesta evitaría clausura

Aunque no se mencionó en la reunión, en el Congreso hay otra iniciativa de ley que, expresamente, prohibiría al Gobierno el desmantelamiento y clausura de los puntos de extracción petrolera en el campo Xan.

Denominada "Ley para el resguardo y protección del patrimonio industrial petrolero" y registrada con la nomenclatura 6600, la propuesta es impulsada por cuatro diputados distritales.

Su propósito es declarar de utilidad pública todo lo ubicado en el mencionado lugar, de tal forma que se constituya en "patrimonio de la nación".

"Con la iniciativa se busca el resguardo de las instalaciones, que no las sellen, que no se pierda ese recurso, sino que se pueda aprovechar; lógicamente, con una mejor negociación", manifestó Pablo Cifuentes, uno de los ponentes.