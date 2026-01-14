Versión Impresa
Diputado interrumpe durante el informe de Gobierno de Bernardo Arévalo en el Congreso

  • Por Susana Manai
14 de enero de 2026, 12:26
El diputado exigió la renuncia del mandatario exhibiendo una playera con un mensaje crítico en pleno hemiciclo. (Foto: Wilder López/Soy502)

El informe anual de gobierno del presidente Bernardo Arévalo fue interrumpido durante la sesión solemne del Congreso por la protesta de un diputado.

Durante la sesión solemne del Congreso celebrada el miércoles 14 de enero, el informe anual de gobierno del presidente Bernardo Arévalo se vio interrumpido por un incidente protagonizado por un diputado del pleno. 

(Foto: Wilder López/Soy502)
Mientras el mandatario desarrollaba su discurso, el diputado Carlos Roberto Calderón irrumpió en el salón legislativo al colocarse una playera blanca con un mensaje dirigido al jefe del Ejecutivo, en la que se leía "¡Arévalo mintió!", y desde su curul exigió la renuncia del presidente. 

(Foto: Wilder López/Soy502)
El hecho quedó registrado en imágenes en las que se observa al legislador exhibiendo la prenda durante el acto oficial, lo que generó tensión momentánea en el recinto.

(Foto: Wilder López/Soy502)
El percance se produjo luego de la juramentación de la nueva Junta Directiva del Congreso y en pleno desarrollo del informe presidencial.

