Diputado interrumpe durante el informe de Gobierno de Bernardo Arévalo en el Congreso

El informe anual de gobierno del presidente Bernardo Arévalo fue interrumpido durante la sesión solemne del Congreso por la protesta de un diputado.
Durante la sesión solemne del Congreso celebrada el miércoles 14 de enero, el informe anual de gobierno del presidente Bernardo Arévalo se vio interrumpido por un incidente protagonizado por un diputado del pleno.
Mientras el mandatario desarrollaba su discurso, el diputado Carlos Roberto Calderón irrumpió en el salón legislativo al colocarse una playera blanca con un mensaje dirigido al jefe del Ejecutivo, en la que se leía "¡Arévalo mintió!", y desde su curul exigió la renuncia del presidente.
El hecho quedó registrado en imágenes en las que se observa al legislador exhibiendo la prenda durante el acto oficial, lo que generó tensión momentánea en el recinto.
El percance se produjo luego de la juramentación de la nueva Junta Directiva del Congreso y en pleno desarrollo del informe presidencial.