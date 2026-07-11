Diputado pide destitución de maestra señalada de agresión a alumna

Un diputado solicitó de manera oficial la destitución de la maestra señalada de agredir a una estudiante en plena clase, tras el video que se hizo viral en redes y propone instalar cámaras en escuelas.
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El altercado ocurrido en un centro educativo en Honduras causó indignación entre los usuarios de redes sociales luego de que una alumna de la misma clase grabara a escondidas los tratos a los que la educadora sometía a su compañera en una escuela del municipio hondureño de Morazán, Yoro.
El presidente de la Comisión de Educación del Congreso Nacional, Arnold Burgos, lanzó la propuesta de colocar cámaras para grabar la interacción entre los niños y profesores con el fin de prevenir los actos violentos.
Para el congresista existen mecanismos disciplinarios para atender estas situaciones rechazando la violencia física por parte de la maestra.
Según las autoridades hondureñas la docente fue trasladada al Ministerio Público para ser investigada por el delito de trato degradante.
En el video la docente agredió verbalmente a la estudiante y luego le propinó un golpe en la cabeza, agrediendo también a la alumna que grababa lo ocurrido.
Para el parlamentario la instalación de cámaras contribuiría a prevenir agresiones entre docentes y estudiantes y otros incidentes que pongan en riesgo a la educación.
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