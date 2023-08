Diputado Samuel Pérez pide disculpas tras altercado con guardia (video)

-

Diputado Samuel Pérez fue captado cuando protagonizaba un altercado con un guardia de seguridad privada.

En redes sociales circula un video en el que se observa al diputado Samuel Pérez del Movimiento Semilla, quien protagoniza un altercado con un guardia de seguridad privada, en un edificio.

Aparentemente, los hechos ocurrieron durante el fin de semana y se desconoce la causa qué provocó el incidente.

Según las imágenes, Pérez intentaba ingresar por la fuerza a un lugar, por lo que buscaba abrir una puerta de vidrio e incluso empujar al agente de seguridad.

Diputado Samuel Pérez protagoniza altercado con un guardia de seguridad privada. Tras ello, pidió disculpas a través de Twitter. pic.twitter.com/WFc6YZHPiO — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) August 28, 2023

Pide disculpas

Ante lo ocurrido, Pérez publicó una disculpa en redes sociales, en donde aclaró que había conversado con el guardia, para disculparse personalmente.

"Acabo de conversar con el señor Hugo Xol, agente de seguridad privada quien tuvo que enfrentar una situación que provoqué la noche del sábado. Le pedí disculpas personalmente y, amablemente las aceptó y me expresó su comprensión", indicó el legislador.

Además, indicó que conversó con la administración del edificio y que también recibieron las disculpas por lo ocurrido.

Pérez aseveró que la situación tiene una explicación racional "que está de más aclarar en este momento, porque no hay excusa ni justificación para lo sucedido", puntualizó.

Finalmente pidió disculpas a las personas cercanas y al pueblo de Guatemala debido a que: "no es una actitud digna de una persona que ocupa un cargo público. Es una situación de la cual me arrepiento y que me comprometo a que no vuelva a suceder", reiteró.