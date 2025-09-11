El diputado Boris España se une al trend viral, se pinta de payaso, y así lo explica

-

El diputado por Chiquimula Boris España se ha vuelto a colocar en el ojo público, al unirse a una tendencia viral y pintar su cara al estilo de un payaso.

OTRAS NOTICIAS: Comienzan cabildeos por la Presidencia del Congreso y ya hay diputados interesados

Por medio de su cuenta de TikTok, el legislador difundió un video en el cual aparece en distintas áreas del Museo del Ferrocarril, en la zona 1 capitalina, pero lo que más llamó la atención fue su atuendo.

Además de un traje oscuro, con corbata, el chiquimulteco se muestra con un maquillaje que representa a un payaso de semblante triste. De fondo, se escucha la popular canción "Ojitos Mentirosos", y, mientras la melodía avanza, se le ve gesticular y, en ocasiones, abrazando la bandera nacional.

En los últimos segundos de la grabación, España menciona que los ojos "a veces, reflejan la tristeza de un pueblo que ya no confía", y agrega: "nuestro deber es devolverle la esperanza a esos ojos", aunque no menciona a quiénes se refiere al hablar en plural.

Consultado por Soy502, dijo que su publicación es una crítica hacia la "falta de atención a los problemas que enfrenta la población y a sus demandas más básicas".

#BorisEspaña #Chiquimula #OjitosMentirosos #Viral ♬ sonido original - Boris España @borisespana10 Que los ojitos mentirosos se conviertan en ojitos de esperanza… porque cuando la mirada de un pueblo cambia, cambia también el rumbo y el destino de una nación. #Diputado

¿Posiciona su imagen?

Recientemente, el chiquimulteco anunció su separación del partido Vamos, por el cual fue electo, y el asunto ha generado diversos rumores sobre su futuro político, específicamente por su posible inclusión en una nueva organización. Sin embargo, el legislador asegura que no ha tomado una decisión al respecto.

Internautas y algunos de sus mismos colegas en el Congreso comentan que el incremento de su exposición en las redes sociales tendría como fin posicionar su imagen, con miras al próximo proceso electoral. Tales pronunciamientos llevan varias semanas y uno de esos momentos fue cuando anunció el sorteo de boletos para el pasado juego de la Selección Nacional de Futbol contra El Salvador.

Empero, el congresista negó que haya un interés político-partidario detrás de sus interacciones en las plataformas digitales.

"Lo que sucede en mi trabajo político es que, muy probablemente, he hecho más de lo que he publicado. Ahora, lo único que estoy haciendo es publicar más lo que hago", mencionó. Asimismo, se dijo consciente de que el aumento de su actividad en las redes ha generado comentarios negativos.

En torno a ello, expresó que toma en cuenta todos los mensajes que llegan a sus plataformas. "Hay gente que me ha criticado, y lo tomo en consideración de una manera importante", afirmó.

Boris España usó su cuenta de TikTok para anunciar que donaría los boletos para uno de los recientes juegos de la Selección Nacional de Futbol. (Foto: Captura de video)

Así surgió el trend que se ha hecho viral

La tendencia "Ojitos Mentirosos" surgió por la canción que lleva ese mismo nombre y es interpretada por el grupo Tropicalísimo Apache. Además, se inspira en una película reciente denominada "Chicuarotes", de Gael García Bernal.

El trend consiste en pintarse el rostro de payaso y recorrer distintos barrios o escenarios urbanos, como una forma de denunciar la pobreza y otros problemas sociales. Usuarios de TikTok, principalmente, han hecho popular el tema.