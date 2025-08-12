Diputado de Vamos sufre atentado y su guardaespaldas muere

-

El diputado Juan Ramón Rivas habría sido atacado cuando se dirigía a su casa.

Un guardaespaldas fallecido y un diputado herido fue el saldo de un ataque armado que se reportó en horas de la madrugada de este martes 12 de agosto, en la 11 avenida y 1a. calle de la zona 2 capitalina.

Bomberos Voluntarios informaron sobre el hecho, a las 2:14 horas de este día, y ahora ha trascendido que la persona lesionada sería Juan Ramón Rivas, miembro del bloque Vamos y representante de Izabal en el Congreso.

De acuerdo con información preliminar, el legislador se dirigía a su vivienda, cuando el vehículo en el cual viajaba fue atacado a tiros por hombres que viajaban en una motocicleta.

En este picop viajaba el diputado Juan Ramón Rivas, de Vamos, cuando fue víctima del atentado. (Foto: Cortesía)

Su guardaespaldas, identificado como Walter Timoteo Esquivel, habría intentado repeler el ataque, pero fue alcanzado por varias balas. Debido a la gravedad de sus heridas, murió en el Hospital General San Juan de Dios.

Ataque armado en la 1 calle y 11 avenida, zona 2. Deja como saldo a un hombre herido que se movilizaba en un vehículo tipo pickup.



No fue identificado, se calcula aproximadamente 40 años de edad. #CVBalServicio pic.twitter.com/iq3017Hb1z — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) August 12, 2025

Procesan escena

Hasta el momento, se desconocen las razones del atentado, pero el Ministerio Público (MP) ya recaba las evidencias necesarias. Entretanto, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardan la escena.

La bancada Vamos, a la cual pertenece Rivas, aún no se manifiesta sobre lo ocurrido. Soy502 contactó a varios miembros de ese grupo, pero todos dijeron no estar enterados de lo ocurrido a su compañero.